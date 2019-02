Valentine’s Day Calendar 2/14/19

Whether you want to eat a special meal or see a special show (or both, really, if we’re talking a proper date night), here’s a round-up of events happening on V-Day around town.

THURSDAY 2.14

VALENTINE’S DAY AT FIVE SISTERS BLUES CAFÉ 11 a.m. to close. Special Valentine’s Day menu. Five Sisters Blues Café, 421 W. Belmont St. fivesistersbluescafe.com

VALENTINE’S DAY AT SKOPELOS 4-10 p.m. Skopelos at New World, 600 S. Palafox St. skopelosatnewworld.com

VALENTINE’S DAY AT THE FISH HOUSE 11 a.m. to close. Special Valentine’s Day menu. Fish House, 600 S. Barracks St. fishhousepensacola.com

VALENTINE’S DAY AT JACKSON’S STEAKHOUSE 11 a.m. to close. Special Valentine’s Day menu. Jackson’s Steakhouse, 400 S. Palafox. jacksonsrestaurant.com

VALENTINE’S DAY AT V. PAUL’S $49 per person. V. Paul’s Italian Ristorante, 29 S. Palafox. vpauls.com

VALENTINE’S SWEETHEART DINNER AT POT ROAST & PINO 4-10 p.m. $65 per person. Pot Roast & Pino, 11-B S. Palafox. potroastpinot.com

VALENTINE’S DAY CHICAGO-1929 5-10 p.m. $60 per person. South Market, 232 E. Main St. facebook.com/eatsouthmarket

VALENTINE’S DAY AND TIKI CRAFT LAB 5 p.m. Perfect Plain Brewing Co., 50 E. Garden St. Also on Feb. 15. facebook.com/perfectplainbrewingco

VALENTINE’S DINNER AT SEVILLE QUARTER 5-9 p.m. $55 per person. Seville Quarter, 130 E. Government St. For reservations, call 434-6211. sevillequarter.com

HOOKED ON LOVE: VALENTINE’S DINNER 6-10 p.m. $50 per person. Red Fish Blue Fish, 5 Via de Luna Drive, Unit B. facebook.com/redfishbluefishpensacolabeach

VALENTINE’S DINNER AT HILTON PENSACOLA BEACH 6-9 p.m. $55 per person. Hilton Pensacola Beach, 12 Via de Luna Drive. facebook.com/hiltonpensacolabeach

COUPLES COOK: CUPID IN THE KITCHEN 6 p.m. $60 per couple. Also at 7 p.m. on Feb. 16. Pensacola Cooks Kitchen, 3670 Barrancas Ave. pensacolacooks.rezclick.com

VALENTINE’S DAY DINNER AT SO GOURMET 6 p.m. $175. So Gourmet, 407-D S. Palafox. sogourmetpensacola.com

VALENTINE’S DAY MASQUERADE BALL 6-11 p.m. $30 per person. Masquerade mask required. De Luna Winery, 116 E. Gonzalez St.

IMPROVABLE CAUSE VALENTINE’S DAY SHOW 7 p.m. $11. Pensacola Little Theatre, 400 S. Jefferson St. pensacolalittletheatre.com

PENSACOLA OPERA PRESENTS: SOME ENCHANTED VALENTINE 7:30 p.m. $40 and up. Saenger Theatre, 118 S. Palafox. pensacolaopera.com

VALENTINE’S DAY TRAFFIC LIGHT PARTY 8 p.m. Wear red if you’re taken, yellow if you’re taking a risk and green if you’re single. Phineas Phogg’s, Seville Quarter, 130 E. Government St. sevillequarter.com